Головин — в старте «Монако» на матч 1/32 Кубка Франции с «Ред Старом»
«Монако» объявил стартовый состав на матч 1/32 Кубка Франции с «Ред Старом».
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет на поле с первых минут встречи.
Игра состоится сегодня, 19 декабря в Париже. Начало — в 15.45 мск.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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