Месси пропустит матч 1/32 финала Кубка Франции с «Феньи-Ольнуа»
Нападающий «ПСЖ» Лионеля Месси пропустит матч 1/32 финала Кубка Франции с «Феньи-Ольнуа», сообщает RMC Sport.
По информации источника, главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино решил предоставить нападающему отдых.
Таким образом, Месси пропустит первую встречу парижского клуба с 6-го ноября.
В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в 15 играх.
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Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/coupe-de-france/coupe-de-france-messi-pas-dans-le-groupe-du-psg-contre-feignies-aulnoye_AV-202112190050.html
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