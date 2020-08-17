Сегодня исполняется 43 года бывшему нападающему «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри.

За свою яркую карьеру он также успел поиграть за «Монако», «Ювентус», «Барселону» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Анри — победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, многократный обладатель Кубков и Суперкубков стран.

В составе сборной Франции он побеждал на чемпионате мира, чемпионате Европы и в Кубке конфедераций.

После завершения карьеры он перешел на тренерскую работу. Он входил в тренерский штаб «Арсенала», сборной Бельгии, неудачно поработал в «Монако», а с ноября 2019 года возглавляет клуб МЛС «Монреаль».