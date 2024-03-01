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1 марта, 00:39

«Ренн» вышел в полуфинал Кубка Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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29 февраля. Ле-Пюи — Ренн.
Фото AFP

«Ренн» переиграл «Ле-Пюи» в матче 1/4 финала Кубка Франции — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене, так как домашняя арена любительской команды не соответствует требованиям данной стадии турнира.

Защитник бретонской команды Артур Теате уже на 9-й минуте встречи открыл счет. Ассистировал ему Бенажмен Бурижо, который сразу после перерыва реализовал пенальти, а в концовке встречи оформил дубль, забив с игры. Нападающий сборной Коморских островов Брайн Адинани стал автором единственного гола «Ле-Пюи».

Ранее в полуфинал вышли «Лион» и «Валансьен». Последний полуфиналист определится 13 марта в матче «ПСЖ» против «Ниццы».

Футбол
ФК Ренн
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 16 7 1 54-19 55
2
 Брест 24 13 7 4 35-18 46
3
 Монако 24 12 6 6 44-34 42
4
 Лилль 24 11 8 5 34-20 41
5
 Ницца 25 11 7 7 24-19 40
6
 Ланс 24 11 6 7 33-24 39
7
 Марсель 24 9 9 6 38-26 36
8
 Ренн 24 9 8 7 36-29 35
9
 Реймс 24 10 4 10 30-32 34
10
 Тулуза 24 7 8 9 27-32 29
11
 Лион 24 8 4 12 25-38 28
12
 Монпелье 25 6 9 10 29-34 27
13
 Страсбур 24 6 8 10 25-37 26
14
 Лорьян 24 6 7 11 33-45 25
15
 Нант 24 7 4 13 23-36 25
16
 Гавр 24 5 9 10 24-31 24
17
 Метц 24 5 5 14 21-37 20
18
 Клермон Фут 24 3 8 13 17-41 17
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8.03 23:00
Ницца – Монпелье
 1 : 2
9.03 19:00
Лорьян – Лион
 - : -
9.03 23:00
Ланс – Брест
 - : -
10.03 15:00
ПСЖ – Реймс
 - : -
10.03 17:00
Гавр – Тулуза
 - : -
10.03 17:00
Метц – Клермон Фут
 - : -
10.03 17:00
Страсбур – Монако
 - : -
10.03 19:05
Лилль – Ренн
 - : -
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