«Ренн» вышел в полуфинал Кубка Франции

«Ренн» переиграл «Ле-Пюи» в матче 1/4 финала Кубка Франции — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене, так как домашняя арена любительской команды не соответствует требованиям данной стадии турнира.

Защитник бретонской команды Артур Теате уже на 9-й минуте встречи открыл счет. Ассистировал ему Бенажмен Бурижо, который сразу после перерыва реализовал пенальти, а в концовке встречи оформил дубль, забив с игры. Нападающий сборной Коморских островов Брайн Адинани стал автором единственного гола «Ле-Пюи».

Ранее в полуфинал вышли «Лион» и «Валансьен». Последний полуфиналист определится 13 марта в матче «ПСЖ» против «Ниццы».