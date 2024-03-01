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1 марта, 01:10

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Головин (в центре).
Фото AFP

«Монако» огласил заявку на матч 24-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ». Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вошел в список из 23 игроков, которые могут выйти на поле.

Полностью заявка «Монако» выглядит следующим образом: Льенар, Кен, Маецки — Бери, Керер, Марипан, Платре, Уаттара, Салису, Синьо, Вальме — Аклиуш, Бенама, Кулибали, Бен Сегир, Диоп, Фофана, Головин, Магасса, Минамино — Мишаль, Бен Йеддер, Балоган.

Полузащитник Денис Закараия дисквалифицирован, а Крепин Диатта, Исмаил Якобс, Вандерсон и Мохамед Камара пропускают встречу по решению медицинского штаба.

Матч «Монако» — «ПСЖ» состоится в пятницу, 1 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Александр Головин (справа). Головин: «Надеюсь, с «ПСЖ» сыграем удачно. Постараемся дать бой»
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 16 7 1 54-19 55
2
 Брест 24 13 7 4 35-18 46
3
 Монако 24 12 6 6 44-34 42
4
 Лилль 24 11 8 5 34-20 41
5
 Ницца 25 11 7 7 24-19 40
6
 Ланс 24 11 6 7 33-24 39
7
 Марсель 24 9 9 6 38-26 36
8
 Ренн 24 9 8 7 36-29 35
9
 Реймс 24 10 4 10 30-32 34
10
 Тулуза 24 7 8 9 27-32 29
11
 Лион 24 8 4 12 25-38 28
12
 Монпелье 25 6 9 10 29-34 27
13
 Страсбур 24 6 8 10 25-37 26
14
 Лорьян 24 6 7 11 33-45 25
15
 Нант 24 7 4 13 23-36 25
16
 Гавр 24 5 9 10 24-31 24
17
 Метц 24 5 5 14 21-37 20
18
 Клермон Фут 24 3 8 13 17-41 17
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34 тур
8.03 23:00
Ницца – Монпелье
 1 : 2
9.03 19:00
Лорьян – Лион
 - : -
9.03 23:00
Ланс – Брест
 - : -
10.03 15:00
ПСЖ – Реймс
 - : -
10.03 17:00
Гавр – Тулуза
 - : -
10.03 17:00
Метц – Клермон Фут
 - : -
10.03 17:00
Страсбур – Монако
 - : -
10.03 19:05
Лилль – Ренн
 - : -
10.03 22:45
Марсель – Нант
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