Головин включен в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»

«Монако» огласил заявку на матч 24-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ». Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вошел в список из 23 игроков, которые могут выйти на поле.

Полностью заявка «Монако» выглядит следующим образом: Льенар, Кен, Маецки — Бери, Керер, Марипан, Платре, Уаттара, Салису, Синьо, Вальме — Аклиуш, Бенама, Кулибали, Бен Сегир, Диоп, Фофана, Головин, Магасса, Минамино — Мишаль, Бен Йеддер, Балоган.

Полузащитник Денис Закараия дисквалифицирован, а Крепин Диатта, Исмаил Якобс, Вандерсон и Мохамед Камара пропускают встречу по решению медицинского штаба.

Матч «Монако» — «ПСЖ» состоится в пятницу, 1 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.