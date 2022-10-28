Хет-трик Лоиса Опенды принес «Лансу» победу над «Тулузой»

«Ланс» дома обыграл «Тулузу» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 3:0.

Хет-трик в игре оформил нападающий Лоис Опенда. Также на 50-й минуте игрок хозяев поля Секу Фофана не реализовал пенальти.

«Ланс» занимает второе место в турнирной таблице лиги 1, имея на счету 30 очков. Команда отстает от лидирующего «ПСЖ» на 2 очка. «Тулуза» находится на 10-й строчке, 16 очков.

В следующем туре «Ланс» на выезде сыграет с «Анже» 6 ноября, а «Тулуза» в этот день примет «Монако».