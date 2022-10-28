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28 октября, 23:52

Хет-трик Лоиса Опенды принес «Лансу» победу над «Тулузой»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ланс» — «Тулуза» — 3:0.
Фото Reuters

«Ланс» дома обыграл «Тулузу» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 3:0.

Хет-трик в игре оформил нападающий Лоис Опенда. Также на 50-й минуте игрок хозяев поля Секу Фофана не реализовал пенальти.

«Ланс» занимает второе место в турнирной таблице лиги 1, имея на счету 30 очков. Команда отстает от лидирующего «ПСЖ» на 2 очка. «Тулуза» находится на 10-й строчке, 16 очков.

В следующем туре «Ланс» на выезде сыграет с «Анже» 6 ноября, а «Тулуза» в этот день примет «Монако».

Франция. Лига 1. 13-й тур
28 окт, 22:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
3:0
Тулуза

ФК Ланс
ФК Тулуза
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 10 2 0 32-5 32
2
 Ланс 13 9 3 1 22-8 30
3
 Лорьян 12 8 3 1 23-16 27
4
 Ренн 12 7 3 2 25-12 24
5
 Марсель 12 7 2 3 20-9 23
6
 Лилль 12 7 1 4 25-21 22
7
 Монако 12 6 3 3 23-18 21
8
 Лион 12 5 2 5 21-16 17
9
 Клермон Фут 12 5 2 5 16-19 17
10
 Тулуза 13 4 4 5 19-23 16
11
 Ницца 12 3 4 5 11-15 13
12
 Труа 12 3 4 5 21-24 13
13
 Монпелье 12 4 0 8 22-24 12
14
 Реймс 12 2 6 4 14-20 12
15
 Нант 12 2 5 5 14-20 11
16
 Осер 12 2 3 7 12-25 9
17
 Брест 12 2 3 7 14-26 9
18
 Страсбур 12 1 6 5 12-19 9
19
 Аяччо 12 2 2 8 8-19 8
20
 Анже 12 2 2 8 14-29 8
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.10 22:00
Ланс – Тулуза
 3 : 0
29.10 18:00
ПСЖ – Труа
 - : -
29.10 22:00
Страсбур – Марсель
 - : -
30.10 15:00
Осер – Аяччо
 - : -
30.10 17:00
Брест – Реймс
 - : -
30.10 17:00
Монако – Анже
 - : -
30.10 17:00
Нант – Клермон Фут
 - : -
30.10 17:00
Ренн – Монпелье
 - : -
30.10 19:05
Лорьян – Ницца
 - : -
30.10 22:45
Лион – Лилль
 - : -
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Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 9
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
Дион Лопи

Дион Лопи

Реймс

 9 1 2
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