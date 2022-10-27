Французский журналист: «Головин становится лучше от матча к матчу»

Французский журналист издания Foot Mercato Аурилиен Македо оценил игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин больше, чем прогрессирует, он становится лучше от матча к матчу. Ведь после перехода в чемпионат Франции он страдал из-за повторяющихся травм. Александр стал играть лучше благодаря тому, что Клеман сменил его позицию и освобождает от объема работы в отборе, — цитирует Metaratings журналиста. — На поле Головин проявляет себя не постоянно, но выглядит достаточно хорошо. Когда Головин в форме, игра «Монако» становится более гибкой. Чувствуется, что Александр вернулся на хороший уровень. Когда Головин в форме, то и «Монако» заканчивает сезон хорошо, как в последние два сезона».

26-летний россиянин играет за «Монако» с 2018 года, куда он перешел из ЦСКА. Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 3 результативными передачами.