«Ланс» обыграл «Реймс» и продлил серию без поражений до 11 матчей

«Ланс» в матче 16-го тура чемпионата Франции обыграл «Реймс» со счетом 2:0.

Отличились Уэс Саид и Оскар Кортес. Гости забили на 18-й минуте, однако ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда.

«Ланс» продлил серию без поражений до 11 матчей (7 побед, 4 ничьих) и с 26 очками расположился на пятом месте в турнирной таблице. «Реймс» с 23 очками — на восьмой строчке.