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«Ланс» обыграл «Реймс» и продлил серию без поражений до 11 матчей

Сергей Разин
корреспондент
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16 декабря. «Ланс» на своем поле обыграл «Реймс».
Фото Reuters

«Ланс» в матче 16-го тура чемпионата Франции обыграл «Реймс» со счетом 2:0.

Отличились Уэс Саид и Оскар Кортес. Гости забили на 18-й минуте, однако ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда.

«Ланс» продлил серию без поражений до 11 матчей (7 побед, 4 ничьих) и с 26 очками расположился на пятом месте в турнирной таблице. «Реймс» с 23 очками — на восьмой строчке.

Франция. Лига 1. 16-й тур
16 дек, 23:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
2:0
Реймс

ФК Ланс
ФК Реймс
0
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«Гавр» обыграл «Ниццу» в матче лиги 1, Кузяев вышел на замену
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 11 3 1 38-12 36
2
 Ницца 16 9 5 2 17-9 32
3
 Монако 16 9 3 4 31-21 30
4
 Лилль 15 7 6 2 19-11 27
5
 Ланс 16 7 5 4 21-15 26
6
 Брест 15 7 4 4 19-15 25
7
 Марсель 15 6 5 4 22-16 23
8
 Реймс 16 7 2 7 21-23 23
9
 Гавр 16 4 7 5 16-18 19
10
 Нант 15 5 3 7 19-25 18
11
 Страсбур 15 4 5 6 14-20 17
12
 Метц 15 4 4 7 15-23 16
13
 Ренн 15 3 6 6 20-21 15
14
 Монпелье 15 3 6 6 17-20 15
15
 Тулуза 15 2 7 6 14-21 13
16
 Лион 16 3 4 9 15-27 13
17
 Лорьян 15 2 6 7 20-29 12
18
 Клермон Фут 15 2 5 8 9-21 11
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15.12 23:00
Монако – Лион
 0 : 1
16.12 19:00
Гавр – Ницца
 3 : 1
16.12 23:00
Ланс – Реймс
 2 : 0
17.12 15:00
Нант – Брест
 - : -
17.12 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
17.12 17:00
Метц – Монпелье
 - : -
17.12 17:00
Тулуза – Ренн
 - : -
17.12 19:05
Марсель – Клермон Фут
 - : -
17.12 22:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Акор Жером Адамс

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Монпелье

 7
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Лион

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П
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Марсель

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ПСЖ

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Флориан Сотока

Флориан Сотока

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