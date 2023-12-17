«Ланс» обыграл «Реймс» и продлил серию без поражений до 11 матчей
«Ланс» в матче 16-го тура чемпионата Франции обыграл «Реймс» со счетом 2:0.
Отличились Уэс Саид и Оскар Кортес. Гости забили на 18-й минуте, однако ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда.
«Ланс» продлил серию без поражений до 11 матчей (7 побед, 4 ничьих) и с 26 очками расположился на пятом месте в турнирной таблице. «Реймс» с 23 очками — на восьмой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|15
|11
|3
|1
|38-12
|36
|
2
|Ницца
|16
|9
|5
|2
|17-9
|32
|
3
|Монако
|16
|9
|3
|4
|31-21
|30
|
4
|Лилль
|15
|7
|6
|2
|19-11
|27
|
5
|Ланс
|16
|7
|5
|4
|21-15
|26
|
6
|Брест
|15
|7
|4
|4
|19-15
|25
|
7
|Марсель
|15
|6
|5
|4
|22-16
|23
|
8
|Реймс
|16
|7
|2
|7
|21-23
|23
|
9
|Гавр
|16
|4
|7
|5
|16-18
|19
|
10
|Нант
|15
|5
|3
|7
|19-25
|18
|
11
|Страсбур
|15
|4
|5
|6
|14-20
|17
|
12
|Метц
|15
|4
|4
|7
|15-23
|16
|
13
|Ренн
|15
|3
|6
|6
|20-21
|15
|
14
|Монпелье
|15
|3
|6
|6
|17-20
|15
|
15
|Тулуза
|15
|2
|7
|6
|14-21
|13
|
16
|Лион
|16
|3
|4
|9
|15-27
|13
|
17
|Лорьян
|15
|2
|6
|7
|20-29
|12
|
18
|Клермон Фут
|15
|2
|5
|8
|9-21
|11
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|15.12
|23:00
|
Монако – Лион
|0 : 1
|16.12
|19:00
|
Гавр – Ницца
|3 : 1
|16.12
|23:00
|
Ланс – Реймс
|2 : 0
|17.12
|15:00
|
Нант – Брест
|- : -
|17.12
|17:00
|
Лорьян – Страсбур
|- : -
|17.12
|17:00
|
Метц – Монпелье
|- : -
|17.12
|17:00
|
Тулуза – Ренн
|- : -
|17.12
|19:05
|
Марсель – Клермон Фут
|- : -
|17.12
|22:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|6
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|12
|1
|4
|
|
Вармед Омари
Ренн
|12
|1
|3
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