«Гавр» обыграл «Ниццу» в матче лиги 1, Кузяев вышел на замену

«Гавр» дома победил «Ниццу» в матче 16-го тура чемпионата Франции — 3:1.

У хозяев дубль оформил Эммануэль Сабби (5-я и 35-я минуты), еще один гол на счету Мохамеда Байо с пенальти (51-я). За гостей отличился Том Луше (90+1-я).

На 81-й минуте матча полузащитник «Гавра» Самюэль Грансир и защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо получили красные карточки за драку.

Российский полузащитник хозяев Далер Кузяев вышел на замену на 84-й минуте.

«Гавр» набрал 19 очков и занимает девятое место в турнирной таблице лиги 1. «Ницца» находится на второй строчке (32).