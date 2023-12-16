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Сегодня, 20:52

«Гавр» обыграл «Ниццу» в матче лиги 1, Кузяев вышел на замену

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Ниццы» Данте и нападающий «Гавра» Жосуэ Казимир.
Фото AFP

«Гавр» дома победил «Ниццу» в матче 16-го тура чемпионата Франции — 3:1.

У хозяев дубль оформил Эммануэль Сабби (5-я и 35-я минуты), еще один гол на счету Мохамеда Байо с пенальти (51-я). За гостей отличился Том Луше (90+1-я).

На 81-й минуте матча полузащитник «Гавра» Самюэль Грансир и защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо получили красные карточки за драку.

Российский полузащитник хозяев Далер Кузяев вышел на замену на 84-й минуте.

«Гавр» набрал 19 очков и занимает девятое место в турнирной таблице лиги 1. «Ницца» находится на второй строчке (32).

Франция. Лига 1. 16-й тур
16 дек, 19:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
3:1
Ницца
Источник: Таблица лиги 1
Далер Кузяев
ФК Гавр
ФК Ницца
1
0
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«Гавр» — «Ницца: Кузяев не попал в стартовый состав впервые с октября
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 11 3 1 38-12 36
2
 Ницца 16 9 5 2 17-9 32
3
 Монако 16 9 3 4 31-21 30
4
 Лилль 15 7 6 2 19-11 27
5
 Брест 15 7 4 4 19-15 25
6
 Марсель 15 6 5 4 22-16 23
7
 Ланс 15 6 5 4 19-15 23
8
 Реймс 15 7 2 6 21-21 23
9
 Гавр 16 4 7 5 16-18 19
10
 Нант 15 5 3 7 19-25 18
11
 Страсбур 15 4 5 6 14-20 17
12
 Метц 15 4 4 7 15-23 16
13
 Ренн 15 3 6 6 20-21 15
14
 Монпелье 15 3 6 6 17-20 15
15
 Тулуза 15 2 7 6 14-21 13
16
 Лион 16 3 4 9 15-27 13
17
 Лорьян 15 2 6 7 20-29 12
18
 Клермон Фут 15 2 5 8 9-21 11
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33 тур
34 тур
15.12 23:00
Монако – Лион
 0 : 1
16.12 19:00
Гавр – Ницца
 3 : 1
16.12 23:00
Ланс – Реймс
 - : -
17.12 15:00
Нант – Брест
 - : -
17.12 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
17.12 17:00
Метц – Монпелье
 - : -
17.12 17:00
Тулуза – Ренн
 - : -
17.12 19:05
Марсель – Клермон Фут
 - : -
17.12 22:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
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ПСЖ

 15
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 7
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Лион

 6
П
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Марсель

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ПСЖ

 5
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 13 1 1
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Клермон Фут

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