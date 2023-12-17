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Сегодня, 16:55

«Брест» на выезде обыграл «Нант» и поднялся на четвертое место в лиге 1

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Брест» в гостях одержал победу над «Нантом» в матче 16-го тура французской лиги 1 — 2:0.

Победу команде Эрика Руа принесли голы Уго Магнетти (49-я минута) и Стива Мунье (57-я).

«Брест» (28 очков) поднялся на четвертое место в лиге 1. «Нант» (18) идет десятым в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 16-й тур
17 дек, 15:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
0:2
Брест

Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Брест
ФК Нант
0
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«Ланс» обыграл «Реймс» и продлил серию без поражений до 11 матчей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 11 3 1 38-12 36
2
 Ницца 16 9 5 2 17-9 32
3
 Монако 16 9 3 4 31-21 30
4
 Брест 16 8 4 4 21-15 28
5
 Лилль 15 7 6 2 19-11 27
6
 Ланс 16 7 5 4 21-15 26
7
 Марсель 15 6 5 4 22-16 23
8
 Реймс 16 7 2 7 21-23 23
9
 Гавр 16 4 7 5 16-18 19
10
 Нант 16 5 3 8 19-27 18
11
 Страсбур 15 4 5 6 14-20 17
12
 Метц 15 4 4 7 15-23 16
13
 Ренн 15 3 6 6 20-21 15
14
 Монпелье 15 3 6 6 17-20 15
15
 Тулуза 15 2 7 6 14-21 13
16
 Лион 16 3 4 9 15-27 13
17
 Лорьян 15 2 6 7 20-29 12
18
 Клермон Фут 15 2 5 8 9-21 11
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.12 23:00
Монако – Лион
 0 : 1
16.12 19:00
Гавр – Ницца
 3 : 1
16.12 23:00
Ланс – Реймс
 2 : 0
17.12 15:00
Нант – Брест
 0 : 2
17.12 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
17.12 17:00
Метц – Монпелье
 - : -
17.12 17:00
Тулуза – Ренн
 - : -
17.12 19:05
Марсель – Клермон Фут
 - : -
17.12 22:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 6
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 13 1 1
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Клермон Фут

 12 1 4
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