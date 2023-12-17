«Брест» на выезде обыграл «Нант» и поднялся на четвертое место в лиге 1
«Брест» в гостях одержал победу над «Нантом» в матче 16-го тура французской лиги 1 — 2:0.
Победу команде Эрика Руа принесли голы Уго Магнетти (49-я минута) и Стива Мунье (57-я).
«Брест» (28 очков) поднялся на четвертое место в лиге 1. «Нант» (18) идет десятым в турнирной таблице.
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|15
|11
|3
|1
|38-12
|36
|
2
|Ницца
|16
|9
|5
|2
|17-9
|32
|
3
|Монако
|16
|9
|3
|4
|31-21
|30
|
4
|Брест
|16
|8
|4
|4
|21-15
|28
|
5
|Лилль
|15
|7
|6
|2
|19-11
|27
|
6
|Ланс
|16
|7
|5
|4
|21-15
|26
|
7
|Марсель
|15
|6
|5
|4
|22-16
|23
|
8
|Реймс
|16
|7
|2
|7
|21-23
|23
|
9
|Гавр
|16
|4
|7
|5
|16-18
|19
|
10
|Нант
|16
|5
|3
|8
|19-27
|18
|
11
|Страсбур
|15
|4
|5
|6
|14-20
|17
|
12
|Метц
|15
|4
|4
|7
|15-23
|16
|
13
|Ренн
|15
|3
|6
|6
|20-21
|15
|
14
|Монпелье
|15
|3
|6
|6
|17-20
|15
|
15
|Тулуза
|15
|2
|7
|6
|14-21
|13
|
16
|Лион
|16
|3
|4
|9
|15-27
|13
|
17
|Лорьян
|15
|2
|6
|7
|20-29
|12
|
18
|Клермон Фут
|15
|2
|5
|8
|9-21
|11
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|15.12
|23:00
|
Монако – Лион
|0 : 1
|16.12
|19:00
|
Гавр – Ницца
|3 : 1
|16.12
|23:00
|
Ланс – Реймс
|2 : 0
|17.12
|15:00
|
Нант – Брест
|0 : 2
|17.12
|17:00
|
Лорьян – Страсбур
|- : -
|17.12
|17:00
|
Метц – Монпелье
|- : -
|17.12
|17:00
|
Тулуза – Ренн
|- : -
|17.12
|19:05
|
Марсель – Клермон Фут
|- : -
|17.12
|22:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|6
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|12
|1
|4
|
|
Вармед Омари
Ренн
|12
|1
|3
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