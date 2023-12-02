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Сегодня, 19:30

Во Франции назвали причины, почему Головину сложно будет перейти из «Монако» в топ-клуб

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Александр Головин (справа).
Фото AFP

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в разговоре с «СЭ» оценил шансы полузащитника Александра Головина перейти из «Монако» в топ-клуб.

Россиянин в третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в «Монако».

«На данный момент Головин и «Монако» идеально подходят друг другу. В прошлом сезоне Головину не хватало постоянства, было больше спадов, чем подъемов. Временами его фигура была недостаточно велика для «Монако». Сейчас он проводит один из лучших сезонов в своей карьере, если не лучший, но есть два главных препятствия на пути его перехода в топ-клуб Англии, Испании, Германии или Италии: его возраст, а ему 27 лет; его международная невидимость, поскольку «Монако» не играет в еврокубках, а Россия исключена из всех крупных соревнований», — сказал Леклер «СЭ».

В этом сезоне 27-летний россиянин провел за «Монако» 12 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро. Контракт россиянина с «Монако» действует до конца июня 2026 года.

Александр Головин
ФК Монако
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 9 3 1 34-11 30
2
 Ницца 13 8 5 0 14-4 29
3
 Монако 13 7 3 3 27-19 24
4
 Лилль 13 6 5 2 17-11 23
5
 Реймс 14 7 2 5 20-19 23
6
 Ланс 13 5 4 4 16-13 19
7
 Брест 12 5 3 4 14-14 18
8
 Гавр 13 3 7 3 12-13 16
9
 Метц 13 4 4 5 15-20 16
10
 Ренн 13 3 6 4 19-17 15
11
 Нант 13 4 3 6 17-23 15
12
 Монпелье 13 3 5 5 17-18 14
13
 Марсель 12 3 5 4 13-14 14
14
 Страсбур 13 3 4 6 11-18 13
15
 Тулуза 13 2 6 5 13-17 12
16
 Лорьян 13 2 5 6 17-24 11
17
 Клермон Фут 13 2 4 7 9-18 10
18
 Лион 12 1 4 7 9-21 7
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1.12 23:00
Реймс – Страсбур
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2.12 19:00
Ланс – Лион
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Нант – Ницца
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3.12 15:00
Гавр – ПСЖ
 - : -
3.12 17:00
Брест – Клермон Фут
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Монако – Монпелье
 - : -
3.12 17:00
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