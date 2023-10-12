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Экс-игрок сборной Испании Риера возглавит «Бордо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новым главным тренером «Бордо» станет испанский специалист Альберт Риера. В четверг, 12 октября, 41-летний испанец прилетит во Францию для подписания контракта.

Он заменит Давида Гийона, который был уволен 7 октября после поражения от «Лаваля» (0:1) в матче 10-го тура второго дивизиона Франции.

Ранее словенский «Целе» объявил об уходе Риеры с поста главного тренера, который он занимал с июля этого года. До этого он также работал ассистентом тренера в «Галатасарае» и тренировал «Олимпию».

Во время карьеры игрока Риера с 2003 по 2005 год выступал за «Бордо».

Альберт Риера
Футбол
ФК Бордо
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 Реймс 8 4 1 3 14-11 13
6
 Марсель 8 3 3 2 12-11 12
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 Лилль 8 3 3 2 11-10 12
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 Ренн 8 2 5 1 14-10 11
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17
 Лион 8 0 3 5 6-16 3
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