Кто самый популярный в «Монако»? Конечно, Головин!

Полузащитник Александр Головин по популярности вышел на первое место среди игроков «Монако». Во всяком случае если судить по числу маек с его фамилией, продаваемых через клубный магазин.

Он входил в число лидеров и в прошлом сезоне. Но тогда первое место безоговорочно занимал Радамель Фалькао. Повышенным спросом пользовалась и форма Сеска Фабрегаса.

Майка Александра Головина в магазине «Монако». Фото Александр Бобров, «СЭ»

После старта продаж экипировки нового технического спонсора, а это началось 3 июля, Головин их обошел. Компанию ему составил новичок монегасков Виссам Бен Йеддер.

Майка Александра Головина в магазине «Монако». Фото Александр Бобров, «СЭ»

Кстати, его майка в полном «обвесе», с номером, фамилией, всеми рекламными нашивками, стоит 140 евро. Неигровая майка с автографами футболистов (на самом видном месте подпись Головина) обойдется вам в 130 евро. (Александр Бобров)

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