Ковач считает, что у «Монако» самые сильные запасные в чемпионате Франции

Главный тренер «Монако» Нико Ковач подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Франции против «Анже» (1:0).

«Я в очередной раз повторюсь, что лига 1 — это очень сильный чемпионат, сложный для всех, где выступают очень неплохие команды, среди которых можно отметить и «Анже». Это была очень непростая встреча, как для нас, так и для соперника этот матч был третьим за неделю. Следует сказать, что в первом тайме мы дважды упустили возможность повести в счете. Если команда выигрывает такие матчи, значит, успех на ее стороне.

Главное — это чтобы каждый вносил свой вклад, играл важную роль в общекомандных достижениях. Я не хочу произносить в слух слово запасные, потому что речь идет об игроках, которые завершают игру. Но у нас самые сильные запасные, ведь по показателю результативности после выхода на замену мы являемся сильнейшим клубом в лиге», — приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 79 минут и не отличился результативными действиями.

После этого матча «Монако» с 71 очком занимает второе место в турнирной таблице, «Анже» с 41 очком — на 14-й строчке.