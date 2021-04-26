Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу команды в матче 34-го тура чемпионата Франции с «Анже» (1:0).

«Самое главное, что мы выиграли и заработали три очка. Это сейчас для нас важнее всего, нужно побеждать в каждом матче. Что касается игры, то она получилась довольно тяжелой. Мы владели преимуществом, создавали неплохие моменты, но долго не могли забить. Считаю, что как минимум на один гол мы точно наиграли, поэтому хорошо, что в итоге получилось открыть счет. Одержали справедливую и заслуженную победу», — сказал Головин.

После 34 туров лиги 1 «Монако» набрал 71 балл и располагается на 3-м месте в турнирной таблице.

(Александр Бобров)