Клуб АПЛ интересуется Головиным. Полузащитник сборной России уйдет из «Монако»?

Как стало известно «СЭ», 25-летний полузащитник Александр Головин может продолжить карьеру в «Эвертоне», который проявил интерес к приобретению игрока «Монако» и сборной России.

Контракт хавбека с монегасками действует до конца июня 2024 года, его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 28 миллионов евро.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. Этот трансфер обошелся клубу из княжества в 30 миллионов евро, выплачиваемых несколькими траншами.