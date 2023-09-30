«ПСЖ» не сумел обыграть «Клермон» с Кофрие и Николсоном
«ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Клермоном» в 7-м туре французской лиги 1 — 0:0.
Весь матч за «Клермон» провели экс-защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие и форвард Шамар Николсон, который продолжает принадлежать красно-белым.
«ПСЖ» с 12 очками занимает второе место в лиге 1. «Клермон» с двумя очками поднялся с последней строчки в турнирной таблице и вышел на 17-е место.
В следующем туре «ПСЖ» в гостях сыграет с «Ренном». Матч пройдет 8 октября. В этот же день «Клермон» на выезде встретится с «Монпелье».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брест
|6
|4
|1
|1
|8-6
|13
|
2
|ПСЖ
|7
|3
|3
|1
|14-6
|12
|
3
|Ницца
|6
|3
|3
|0
|8-4
|12
|
4
|Монако
|6
|3
|2
|1
|15-8
|11
|
5
|Реймс
|6
|3
|1
|2
|11-8
|10
|
6
|Страсбур
|7
|3
|1
|3
|7-9
|10
|
7
|Гавр
|6
|2
|3
|1
|10-7
|9
|
8
|Марсель
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|
9
|Ренн
|6
|1
|5
|0
|10-6
|8
|
10
|Нант
|6
|2
|2
|2
|11-11
|8
|
11
|Лилль
|6
|2
|2
|2
|8-9
|8
|
12
|Метц
|6
|2
|2
|2
|7-10
|8
|
13
|Ланс
|7
|2
|1
|4
|7-12
|7
|
14
|Монпелье
|6
|1
|3
|2
|9-9
|6
|
15
|Лорьян
|6
|1
|3
|2
|10-12
|6
|
16
|Тулуза
|6
|1
|3
|2
|6-8
|6
|
17
|Клермон Фут
|7
|0
|2
|5
|5-12
|2
|
18
|Лион
|6
|0
|2
|4
|3-11
|2
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|29.09
|22:00
|
Страсбур – Ланс
|0 : 1
|30.09
|18:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|0 : 0
|30.09
|22:00
|
Монако – Марсель
|- : -
|1.10
|14:00
|
Реймс – Лион
|- : -
|1.10
|16:00
|
Гавр – Лилль
|- : -
|1.10
|16:00
|
Ницца – Брест
|- : -
|1.10
|16:00
|
Тулуза – Метц
|- : -
|1.10
|18:05
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|1.10
|21:45
|
Ренн – Нант
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|
|
Набиль Алиуи
Гавр
|4
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Жосуэ Казимир
Гавр
|3
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|4
|1
|1
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|4
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
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