«Монако» дома примет «Марсель» в матче 7-го тура лиги 1 в субботу, 30 сентября. Игра пройдет на стадионе «Луи II», начало — в 22.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча «Монако» — «Марсель» будет доступна в прямом эфире в соцсети ВКонтакте. Следить за ключевыми событиями противостояния чемпионата Франции по футболу можно будет в матч-центре сайта «СЭ».

За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 6 игр, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

«Монако» с 11 баллами располагается на четвертой строчке, а «Марсель» занимает восьмое место с 9 баллами.

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