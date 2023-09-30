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Сегодня, 20:30

«Монако» — «Марсель»: прямая трансляция матча лиги 1 (видео)

Трансляция матча чемпионата Франции «Монако» — «Марсель» начнется в 22.00 30 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты Такуми Минамино и Александр Головин.
Такуми Минамино поздравляет с голом Александра Головина.
Фото AFP

«Монако» дома примет «Марсель» в матче 7-го тура лиги 1 в субботу, 30 сентября. Игра пройдет на стадионе «Луи II», начало — в 22.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча «Монако» — «Марсель» будет доступна в прямом эфире в соцсети ВКонтакте. Следить за ключевыми событиями противостояния чемпионата Франции по футболу можно будет в матч-центре сайта «СЭ».

За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 6 игр, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

«Монако» с 11 баллами располагается на четвертой строчке, а «Марсель» занимает восьмое место с 9 баллами.

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Футбол
ФК Марсель
ФК Монако
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брест 6 4 1 1 8-6 13
2
 ПСЖ 7 3 3 1 14-6 12
3
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
4
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
5
 Реймс 6 3 1 2 11-8 10
6
 Страсбур 7 3 1 3 7-9 10
7
 Гавр 6 2 3 1 10-7 9
8
 Марсель 6 2 3 1 7-8 9
9
 Ренн 6 1 5 0 10-6 8
10
 Нант 6 2 2 2 11-11 8
11
 Лилль 6 2 2 2 8-9 8
12
 Метц 6 2 2 2 7-10 8
13
 Ланс 7 2 1 4 7-12 7
14
 Монпелье 6 1 3 2 9-9 6
15
 Лорьян 6 1 3 2 10-12 6
16
 Тулуза 6 1 3 2 6-8 6
17
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
18
 Лион 6 0 2 4 3-11 2
Результаты / календарь
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.09 22:00
Страсбур – Ланс
 0 : 1
30.09 18:00
Клермон Фут – ПСЖ
 0 : 0
30.09 22:00
Монако – Марсель
 - : -
1.10 14:00
Реймс – Лион
 - : -
1.10 16:00
Гавр – Лилль
 - : -
1.10 16:00
Ницца – Брест
 - : -
1.10 16:00
Тулуза – Метц
 - : -
1.10 18:05
Лорьян – Монпелье
 - : -
1.10 21:45
Ренн – Нант
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
Набиль Алиуи

Набиль Алиуи

Гавр

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 4 1 1
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 4 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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