В «Монако» рассказали, что Головин пропустил тренировку не из-за состояния здоровья

В пресс-службе «Монако» рассказали, что российский полузащитник Александр Головин пропустил тренировку 28 сентября не из-за состояния здоровья.

Сегодня, 30 сентября, «Монако» встретится на своем поле с «Марселем» в матче 7-го тура чемпионата Франции. Головин не сыграет из-за перебора желтых карточек.

«С Александром все в порядке», — приводит слова пресс-службы «Монако» ТАСС.

В этом сезоне 27-летний хавбек провел 6 матчей в лиге 1, забил 2 гола и сделал 1 ассист.