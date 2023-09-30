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Сегодня, 12:39

В «Монако» рассказали, что Головин пропустил тренировку не из-за состояния здоровья

Виктория Кравченко
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Александр Головин.
Фото ФК «Монако»

В пресс-службе «Монако» рассказали, что российский полузащитник Александр Головин пропустил тренировку 28 сентября не из-за состояния здоровья.

Сегодня, 30 сентября, «Монако» встретится на своем поле с «Марселем» в матче 7-го тура чемпионата Франции. Головин не сыграет из-за перебора желтых карточек.

«С Александром все в порядке», — приводит слова пресс-службы «Монако» ТАСС.

В этом сезоне 27-летний хавбек провел 6 матчей в лиге 1, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Источник: https://tass.ru/sport/18882113
Александр Головин
ФК Монако
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Голкипер «Авранша» на последних минутах матча отразил пенальти и забил гол головой
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 И В Н П +/- О
1
 Брест 6 4 1 1 8-6 13
2
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
3
 ПСЖ 6 3 2 1 14-6 11
4
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
5
 Реймс 6 3 1 2 11-8 10
6
 Страсбур 7 3 1 3 7-9 10
7
 Гавр 6 2 3 1 10-7 9
8
 Марсель 6 2 3 1 7-8 9
9
 Ренн 6 1 5 0 10-6 8
10
 Нант 6 2 2 2 11-11 8
11
 Лилль 6 2 2 2 8-9 8
12
 Метц 6 2 2 2 7-10 8
13
 Ланс 7 2 1 4 7-12 7
14
 Монпелье 6 1 3 2 9-9 6
15
 Лорьян 6 1 3 2 10-12 6
16
 Тулуза 6 1 3 2 6-8 6
17
 Лион 6 0 2 4 3-11 2
18
 Клермон Фут 6 0 1 5 5-12 1
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34 тур
29.09 22:00
Страсбур – Ланс
 0 : 1
30.09 18:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
30.09 22:00
Монако – Марсель
 - : -
1.10 14:00
Реймс – Лион
 - : -
1.10 16:00
Гавр – Лилль
 - : -
1.10 16:00
Ницца – Брест
 - : -
1.10 16:00
Тулуза – Метц
 - : -
1.10 18:05
Лорьян – Монпелье
 - : -
1.10 21:45
Ренн – Нант
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Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

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Такуми Минамино

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Монако

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И К Ж
Александру

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Лилль

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