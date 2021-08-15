«Клермон Фут» победил «Труа», «Нант» обыграл «Метц»
«Клермон Фут» в матче 2-го тура чемпионата Франции победил «Труа» со счетом 2:0.
В другом матче «Нант» с тем же счетом обыграл «Метц».
«Реймс» и «Монпелье» сыграли вничью — 3:3.
Чемпионат Франции
Лига 1
2-й тур
«Клермон Фут» — «Труа» — 2:0 (0:0)
Голы: Байо, 53 (1:0). Байо, 65 (2:0).
«Клермон Фут»: Десма, Унтонджи, Ожье, Н`Симба (Менди, 27), Зедадка, Бертомье (Рашани, 66), Доссу (Иглесиас, 83), Гастьен, Абдул Самед, Аллевина (Сейду, 84), Байо (Телль, 83).
«Труа»: Гальон, Жиродон, Сальмье (Домингес, 83), Эль-Хаджам (Лумека, 73), Бьянкон (Зукру, 46), Каборе, Куаме, Шамбо (Азамум, 46), Рипар, Тардье, Тугар (Бальде, 56).
Предупреждения: Каборе, 19. Бьянкон, 35. Менди, 45.
Удаление: Каборе, 33.
Судья: Лиссорг (Франция).
15 августа. Клермон. Стадион «Габриэль Монпье».
«Нант» — «Метц» — 2:0 (1:0)
Голы: Коло Муани, 12 (1:0). Блас, 49 (2:0).
«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва (Коршья, 82), Аппиа, Паллуа, Кастеллетто, Жиротто, Блас (Ш.Траоре, 88), Чиривелья, Саймон, Коло Муани (Коко, 85), Эмон (Перейра де Са, 75).
«Метц»: Укиджа, Юдоль, Сентонз, Бронн, Делен (Сабали, 83), Пажо, Н`Дорам (Алакуш, 30), Майга (Б.Траоре, 61), Басси (Вагнер, 62), Сарр (Яде, 83), Ньян.
Предупреждения: Блас, 53. Коко, 90.
Судья: Амель (Франция).
15 августа. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».
«Реймс» — «Монпелье» — 3:3 (2:3)
Голы: Козза, 5 (0:1). Кассама, 7 (1:1). Кассама, 26 (2:1). Делор, 38 (2:2). Лаборд, 43 (2:3). Кеббаль, 82 (3:3).
«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Гравиллон, Локо (Кеббаль, 54), Шавалерен, Кафаро (Мунетси, 55), Кассама (Бериша, 70), Мбюкю (Туре, 55), Экитике (Сирхейс, 70).
«Монпелье»: Берто, Сако, Козза, Самбия (Суке, 73), Тулер, Ферри, Саванье (Ристич, 90), Молле (Леруа, 74), Делор, Лаборд (Макуана, 79), Вахи (Эстев, 46).
Предупреждения: Тулер, 25. Кафаро, 32. Локо, 48.
Судья: Стина (Франция).
15 августа. Реймс. Стадион «Огюст Делон».
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