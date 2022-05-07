Клеман объяснил, как «Монако» удалось выиграть 8 матчей подряд

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман после победы над «Лиллем» (2:1) в матче 36-го тура чемпионата Франции отметил, что не нужно много думать о статистике. Монегаски одержали восьмую победу подряд.

«Мы рады серии из 8 побед, но смотрим вперед, и главными остаются два матча, которые нам еще предстоит провести. Мы должны сохранить тот же настрой и ту же решимость в своих действиях. Все эти победы не случайны, их удалось добиться благодаря упорной работе всей команды, которая проявила свою сплоченность и находится на пике формы.

Конечно же, мы предпочитаем находиться на том месте, на котором находимся сейчас, нежели на том, на котором мы находились несколько месяцев назад, но требуется сохранять концентрацию и думать о матче с «Брестом», отбросив всю табличную арифметику», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

После 36 сыгранных матчей «Монако» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, а «Лилль» идет на 10-м месте.