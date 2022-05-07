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Сегодня, 03:27

Клеман объяснил, как «Монако» удалось выиграть 8 матчей подряд

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман после победы над «Лиллем» (2:1) в матче 36-го тура чемпионата Франции отметил, что не нужно много думать о статистике. Монегаски одержали восьмую победу подряд.

 
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«Мы рады серии из 8 побед, но смотрим вперед, и главными остаются два матча, которые нам еще предстоит провести. Мы должны сохранить тот же настрой и ту же решимость в своих действиях. Все эти победы не случайны, их удалось добиться благодаря упорной работе всей команды, которая проявила свою сплоченность и находится на пике формы.

Конечно же, мы предпочитаем находиться на том месте, на котором находимся сейчас, нежели на том, на котором мы находились несколько месяцев назад, но требуется сохранять концентрацию и думать о матче с «Брестом», отбросив всю табличную арифметику», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

После 36 сыгранных матчей «Монако» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, а «Лилль» идет на 10-м месте.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BB/

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ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
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Атлетико
Реал

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1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Футбол
ФК Монако
Филипп Клеман
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Тренер «Монако» Клеман считает, что команда сыграла не лучшим образом с «Лиллем»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 24 7 4 79-34 79
2
 Марсель 35 19 8 8 56-36 65
3
 Монако 36 19 8 9 59-36 65
4
 Ренн 35 19 5 11 77-36 62
5
 Ницца 35 18 7 10 44-29 60
6
 Страсбур 35 15 12 8 58-39 57
7
 Лион 35 15 11 9 59-45 55
8
 Ланс 35 15 10 10 55-44 55
9
 Лилль 36 13 12 11 43-45 51
10
 Нант 35 14 9 12 50-43 51
11
 Брест 35 13 9 13 45-48 48
12
 Монпелье 35 12 7 16 48-53 43
13
 Реймс 35 10 13 12 38-38 43
14
 Труа 35 9 9 17 33-47 36
15
 Анже 35 8 11 16 38-53 35
16
 Лорьян 35 8 10 17 34-59 34
17
 Клермон Фут 35 8 9 18 35-65 33
18
 Сент-Этьен 35 7 10 18 38-70 31
19
 Бордо 35 5 12 18 47-85 27
20
 Метц 35 4 13 18 31-62 25
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6.05 22:00
Лилль – Монако
 1 : 2
7.05 18:00
Брест – Страсбур
 - : -
8.05 14:00
Метц – Лион
 - : -
8.05 16:00
Анже – Бордо
 - : -
8.05 16:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
8.05 16:00
Реймс – Ланс
 - : -
8.05 18:05
Лорьян – Марсель
 - : -
8.05 21:45
ПСЖ – Труа
 - : -
11.05 20:00
Ницца – Сент-Этьен
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Виссам Бен-Йеддер

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 21
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Бенжамен Буриго

Ренн

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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 31 2 4
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 29 2 6
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Метц

 14 2 3
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