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«Монако» все ближе к Лиге чемпионов. У команды Головина восемь побед подряд

«Монако» обыграл «Лилль» в матче 36-го тура Лиги 1
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин вместе с партнерами радуется забитому голу в ворота «Лилля».
Фото AFP
Александр Головин в матче «Монако» с «Лиллем».
Фото AFP
1/2
Монегаски выиграли важнейший матч, а российский легионер провел на поле 56 минут.
Франция. Лига 1. 36-й тур
06 мая, 22:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
1:2
Монако
Голы
Тшуамени, 42 (0:1), Гомеш, 69 (1:1), Тшуамени, 75 (1:2)
Лилль
Лео Жардим Зеки Челик Тиагу Джало (Брадарич, 87) Ботман Гудмундссон (Гомеш, 56) Жозе Фонти Андре Онана Бамба (Лихаджи, 90+2) Давид (Жегрова, 56) Веа
Монако
Нюбель Вандерсон Марипан Бадиашиле Кайю Энрике Агилар Тшуамени Головин (Якобс, 56) Фофана Бен-Йеддер (Боаду, 66) Фолланд (Жан Лукас, 81)
Предупреждения
Зеки Челик 39’, Жозе Фонти 51’, Андре 87’, Бамба 90’  -  Бен-Йеддер 65’
Судьи
Летексье (Франция)

Расклад сил перед визитом в гости к прошлогоднему чемпиону для «Монако» выглядел привлекательно. У соперника дисквалификации выбили из состава ключевую фигуру средней линии — Ренату Санчеша и турецкого бомбардира Бурака Йылмаза. Вдобавок ко всему «доги» сейчас на спаде: с одной победой в пяти последних турах у них не осталось даже теоретических шансов на попадание в еврокубки.

Монегаски с их впечатляющей победной серией, напротив, привезли в Лилль оптимальный состав — с пропустившими прошлый тур Тшуамени и Вандерсоном, который с приходом в клуб Филиппа Клемана неожиданно превратился из флангового защитника в атакующего хава, застолбившего за собой правую бровку.

Тем не менее, ни о какой легкой прогулке говорить не приходилось. Напротив, игра вполне могла пойти по неблагоприятному для команды из княжества сценарию, если бы удар Веа из центра штрафной не превратился в разминку для Нюбеля. У «Монако» же в атаке мало что получалось. Это касается и Головина, которому в связке с Кайю Энрике приходилось много времени уделять обороне, сдерживая активничавшего на их фланге Бамба.

Первого опасного момента гостей и вовсе пришлось ждать до середины тайма, и это был угловой в исполнении российского легионера «Монако». Взмывший над соперниками Тшуамени пробил рядом со штангой, а Фолланду не хватило сантиметров, чтобы переправить мяч в угол. Но чем хороши монегаски на финишном отрезке чемпионата, так это умением выжимать максимум даже в не лучших для себя играх. Это помогло и в пятницу, когда Бен Йеддер протащил мяч до штрафной, и Тшуамени выбрал совсем не очевидный и удививший соперника вариант. Вместо передачи качнул защитника финтом, и запустил мяч в нижний угол.

Александр Головин в матче "Монако" с "Лиллем". Фото AFP
Александр Головин в матче «Монако» с «Лиллем».
Фото AFP

Ну а Головин, оставшийся в голевой атаке без вроде бы напрашивавшейся передачи одноклубника, активно начал вторую половину матча. Сначала, резко сместившись в центр, пробил в сантиметрах от штанги. Затем исполнил второй опасный угловой, и Леу Жардиму пришлось вытаскивать из-под перекладины удар Бадиашиля. Но это все, что успел сделать наш полузащитник, на 56-й минуте уступивший место на поле в двух турах кряду удачно выходившему на замену Якобсу.

Александр Головин в&nbsp;матче против &laquo;Анже&raquo; (2:0). «Головин — маэстро!» Что пишут во Франции про 100-й матч российского полузащитника в лиге 1

Вскоре Клеман убрал с поля еще и Бен Йеддера. Каким был замысел тренера — лучше знает он сам, только сработала в итоге первая же замена «Лилля». Бамба здорово зацепился за мяч после заброса направо, а воспитанник «МЮ» Гомес лихо проскочив в штрафной между Вандерсоном и Марипаном, вогнал мяч в дальний верхний угол.

Запахло катастрофой, и, возможно, тренеру «Монако» припомнили бы его замены, однако победителей не судят. А Тшуамени в этот вечер поймал такой кураж, что ему было все равно, с какой дистанции забивать. 25-27 метров? Не проблема. Голкипер такого просто не ожидал и не сумел дотянуться до мяча, влетевшего в ближний угол рикошетом от штанги.

«Монако» поднялся на второе место, сравнявшись по очкам с «Марселем» и опережая его по разности мячей (это первый показатель в случае равенства очков), и ждет, чем ответят конкуренты. Но, скорее всего, определяющим для красно-белых будет следующий — предпоследний тур. «Ренн» и «Марсель» играют между собой, поэтому очки потеряет либо одна команда, либо обе. В свою очередь монегаски примут крайне неудобный для себе «Брест», выдавший свою серию из трех побед. И очень интересно, как проявит себя Головин, в прошлом домашнем матче с этим соперником обеспечивший результат двумя результативными передачами?

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Основные источники исследования

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Сочи

Х2

30%

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ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

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1.74
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Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

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24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

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Реал

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20%

2.08

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15%

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Александр Головин
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 24 7 4 79-34 79
2
 Марсель 35 19 8 8 56-36 65
3
 Монако 36 19 8 9 59-36 65
4
 Ренн 35 19 5 11 77-36 62
5
 Ницца 35 18 7 10 44-29 60
6
 Страсбур 35 15 12 8 58-39 57
7
 Лион 35 15 11 9 59-45 55
8
 Ланс 35 15 10 10 55-44 55
9
 Лилль 36 13 12 11 43-45 51
10
 Нант 35 14 9 12 50-43 51
11
 Брест 35 13 9 13 45-48 48
12
 Монпелье 35 12 7 16 48-53 43
13
 Реймс 35 10 13 12 38-38 43
14
 Труа 35 9 9 17 33-47 36
15
 Анже 35 8 11 16 38-53 35
16
 Лорьян 35 8 10 17 34-59 34
17
 Клермон Фут 35 8 9 18 35-65 33
18
 Сент-Этьен 35 7 10 18 38-70 31
19
 Бордо 35 5 12 18 47-85 27
20
 Метц 35 4 13 18 31-62 25
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6.05 22:00
Лилль – Монако
 1 : 2
7.05 18:00
Брест – Страсбур
 - : -
8.05 14:00
Метц – Лион
 - : -
8.05 16:00
Анже – Бордо
 - : -
8.05 16:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
8.05 16:00
Реймс – Ланс
 - : -
8.05 18:05
Лорьян – Марсель
 - : -
8.05 21:45
ПСЖ – Труа
 - : -
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Мартен Террье

Ренн

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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

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ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 11
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 31 2 4
Йохан Гастьен

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Клермон Фут

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