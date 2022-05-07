«Монако» все ближе к Лиге чемпионов. У команды Головина восемь побед подряд
Расклад сил перед визитом в гости к прошлогоднему чемпиону для «Монако» выглядел привлекательно. У соперника дисквалификации выбили из состава ключевую фигуру средней линии — Ренату Санчеша и турецкого бомбардира Бурака Йылмаза. Вдобавок ко всему «доги» сейчас на спаде: с одной победой в пяти последних турах у них не осталось даже теоретических шансов на попадание в еврокубки.
Монегаски с их впечатляющей победной серией, напротив, привезли в Лилль оптимальный состав — с пропустившими прошлый тур Тшуамени и Вандерсоном, который с приходом в клуб Филиппа Клемана неожиданно превратился из флангового защитника в атакующего хава, застолбившего за собой правую бровку.
Тем не менее, ни о какой легкой прогулке говорить не приходилось. Напротив, игра вполне могла пойти по неблагоприятному для команды из княжества сценарию, если бы удар Веа из центра штрафной не превратился в разминку для Нюбеля. У «Монако» же в атаке мало что получалось. Это касается и Головина, которому в связке с Кайю Энрике приходилось много времени уделять обороне, сдерживая активничавшего на их фланге Бамба.
Первого опасного момента гостей и вовсе пришлось ждать до середины тайма, и это был угловой в исполнении российского легионера «Монако». Взмывший над соперниками Тшуамени пробил рядом со штангой, а Фолланду не хватило сантиметров, чтобы переправить мяч в угол. Но чем хороши монегаски на финишном отрезке чемпионата, так это умением выжимать максимум даже в не лучших для себя играх. Это помогло и в пятницу, когда Бен Йеддер протащил мяч до штрафной, и Тшуамени выбрал совсем не очевидный и удививший соперника вариант. Вместо передачи качнул защитника финтом, и запустил мяч в нижний угол.
Ну а Головин, оставшийся в голевой атаке без вроде бы напрашивавшейся передачи одноклубника, активно начал вторую половину матча. Сначала, резко сместившись в центр, пробил в сантиметрах от штанги. Затем исполнил второй опасный угловой, и Леу Жардиму пришлось вытаскивать из-под перекладины удар Бадиашиля. Но это все, что успел сделать наш полузащитник, на 56-й минуте уступивший место на поле в двух турах кряду удачно выходившему на замену Якобсу.
Вскоре Клеман убрал с поля еще и Бен Йеддера. Каким был замысел тренера — лучше знает он сам, только сработала в итоге первая же замена «Лилля». Бамба здорово зацепился за мяч после заброса направо, а воспитанник «МЮ» Гомес лихо проскочив в штрафной между Вандерсоном и Марипаном, вогнал мяч в дальний верхний угол.
Запахло катастрофой, и, возможно, тренеру «Монако» припомнили бы его замены, однако победителей не судят. А Тшуамени в этот вечер поймал такой кураж, что ему было все равно, с какой дистанции забивать. 25-27 метров? Не проблема. Голкипер такого просто не ожидал и не сумел дотянуться до мяча, влетевшего в ближний угол рикошетом от штанги.
«Монако» поднялся на второе место, сравнявшись по очкам с «Марселем» и опережая его по разности мячей (это первый показатель в случае равенства очков), и ждет, чем ответят конкуренты. Но, скорее всего, определяющим для красно-белых будет следующий — предпоследний тур. «Ренн» и «Марсель» играют между собой, поэтому очки потеряет либо одна команда, либо обе. В свою очередь монегаски примут крайне неудобный для себе «Брест», выдавший свою серию из трех побед. И очень интересно, как проявит себя Головин, в прошлом домашнем матче с этим соперником обеспечивший результат двумя результативными передачами?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|35
|24
|7
|4
|79-34
|79
|
2
|Марсель
|35
|19
|8
|8
|56-36
|65
|
3
|Монако
|36
|19
|8
|9
|59-36
|65
|
4
|Ренн
|35
|19
|5
|11
|77-36
|62
|
5
|Ницца
|35
|18
|7
|10
|44-29
|60
|
6
|Страсбур
|35
|15
|12
|8
|58-39
|57
|
7
|Лион
|35
|15
|11
|9
|59-45
|55
|
8
|Ланс
|35
|15
|10
|10
|55-44
|55
|
9
|Лилль
|36
|13
|12
|11
|43-45
|51
|
10
|Нант
|35
|14
|9
|12
|50-43
|51
|
11
|Брест
|35
|13
|9
|13
|45-48
|48
|
12
|Монпелье
|35
|12
|7
|16
|48-53
|43
|
13
|Реймс
|35
|10
|13
|12
|38-38
|43
|
14
|Труа
|35
|9
|9
|17
|33-47
|36
|
15
|Анже
|35
|8
|11
|16
|38-53
|35
|
16
|Лорьян
|35
|8
|10
|17
|34-59
|34
|
17
|Клермон Фут
|35
|8
|9
|18
|35-65
|33
|
18
|Сент-Этьен
|35
|7
|10
|18
|38-70
|31
|
19
|Бордо
|35
|5
|12
|18
|47-85
|27
|
20
|Метц
|35
|4
|13
|18
|31-62
|25
|6.05
|22:00
|
Лилль – Монако
|1 : 2
|7.05
|18:00
|
Брест – Страсбур
|- : -
|8.05
|14:00
|
Метц – Лион
|- : -
|8.05
|16:00
|
Анже – Бордо
|- : -
|8.05
|16:00
|
Клермон Фут – Монпелье
|- : -
|8.05
|16:00
|
Реймс – Ланс
|- : -
|8.05
|18:05
|
Лорьян – Марсель
|- : -
|8.05
|21:45
|
ПСЖ – Труа
|- : -
|11.05
|20:00
|
Ницца – Сент-Этьен
|- : -
|11.05
|22:00
|
Нант – Ренн
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|25
|
|
Мартен Террье
Ренн
|21
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|31
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|29
|2
|6
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3