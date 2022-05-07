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Сегодня, 02:16

Тренер «Монако» Клеман считает, что команда сыграла не лучшим образом с «Лиллем»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман объяснил, за счет чего удалось обыграть на выезде «Лилль» (2:1) в матче 36-го тура чемпионата Франции. Также он поблагодарил болельщиков за поддержку.

 
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«Этот матч нельзя назвать лучшим в нашем исполнении, но, как по мне, это стало победой решимости и сплоченности всей команды, потому что мы выложились полностью, чтобы увезти домой эти три очка. Мы знали до начала встречи, что будет нелегко играть с такой командой, которая много раз показывала зубы, в том числе на домашней арене.

«Лилль» проявил желание отыграться, их игроки хотели показать себя в деле. Победить при таких обстоятельствах было очень важно. Мне также хочется поблагодарить наших болельщиков, их сегодня на трибунах собралось много, и они на протяжении всего матча без устали поддерживали нас», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

«Монако» идет на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции, а «Лилль» занимает 10-е место.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BB/

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Сочи

Х2

30%

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24%

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Футбол
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Клеман объяснил, как «Монако» удалось выиграть 8 матчей подряд
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 24 7 4 79-34 79
2
 Марсель 35 19 8 8 56-36 65
3
 Монако 36 19 8 9 59-36 65
4
 Ренн 35 19 5 11 77-36 62
5
 Ницца 35 18 7 10 44-29 60
6
 Страсбур 35 15 12 8 58-39 57
7
 Лион 35 15 11 9 59-45 55
8
 Ланс 35 15 10 10 55-44 55
9
 Лилль 36 13 12 11 43-45 51
10
 Нант 35 14 9 12 50-43 51
11
 Брест 35 13 9 13 45-48 48
12
 Монпелье 35 12 7 16 48-53 43
13
 Реймс 35 10 13 12 38-38 43
14
 Труа 35 9 9 17 33-47 36
15
 Анже 35 8 11 16 38-53 35
16
 Лорьян 35 8 10 17 34-59 34
17
 Клермон Фут 35 8 9 18 35-65 33
18
 Сент-Этьен 35 7 10 18 38-70 31
19
 Бордо 35 5 12 18 47-85 27
20
 Метц 35 4 13 18 31-62 25
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6.05 22:00
Лилль – Монако
 1 : 2
7.05 18:00
Брест – Страсбур
 - : -
8.05 14:00
Метц – Лион
 - : -
8.05 16:00
Анже – Бордо
 - : -
8.05 16:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
8.05 16:00
Реймс – Ланс
 - : -
8.05 18:05
Лорьян – Марсель
 - : -
8.05 21:45
ПСЖ – Труа
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