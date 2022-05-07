Тренер «Монако» Клеман считает, что команда сыграла не лучшим образом с «Лиллем»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман объяснил, за счет чего удалось обыграть на выезде «Лилль» (2:1) в матче 36-го тура чемпионата Франции. Также он поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Этот матч нельзя назвать лучшим в нашем исполнении, но, как по мне, это стало победой решимости и сплоченности всей команды, потому что мы выложились полностью, чтобы увезти домой эти три очка. Мы знали до начала встречи, что будет нелегко играть с такой командой, которая много раз показывала зубы, в том числе на домашней арене.

«Лилль» проявил желание отыграться, их игроки хотели показать себя в деле. Победить при таких обстоятельствах было очень важно. Мне также хочется поблагодарить наших болельщиков, их сегодня на трибунах собралось много, и они на протяжении всего матча без устали поддерживали нас», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

«Монако» идет на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции, а «Лилль» занимает 10-е место.