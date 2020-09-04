Кейлор Навас и Маркиньюс заразились коронавирусом

Стали известны еще два игрока «ПСЖ», заразившихся коронавирусом. В четверг появилась информация о трех случаях положительного тестирования на Covid-19 в парижском клубе. Как сообщает L'Equipe, кроме Мауро Икарди? заразились защитник Маркиньюс и вратарь Кейлор Навас.

Ранее стало известно, что в парижском клубе заболели Неймар, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария.

Чемпионат Франции уже стартовал, но «ПСЖ» не участвовал в первых двух турах, так как пробился в финал Лиги чемпионов, где уступил «Баварии» (0:1). Матчи команды были перенесены.