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Кейлор Навас и Маркиньюс заразились коронавирусом

01:38
Кейлор Навас и Маркиньюс. Фото lequotidiendufoot.fr
Кейлор Навас и Маркиньюс. Фото lequotidiendufoot.fr
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Стали известны еще два игрока «ПСЖ», заразившихся коронавирусом. В четверг появилась информация о трех случаях положительного тестирования на Covid-19 в парижском клубе. Как сообщает L'Equipe, кроме Мауро Икарди? заразились защитник Маркиньюс и вратарь Кейлор Навас.

Ранее стало известно, что в парижском клубе заболели Неймар, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария.

Чемпионат Франции уже стартовал, но «ПСЖ» не участвовал в первых двух турах, так как пробился в финал Лиги чемпионов, где уступил «Баварии» (0:1). Матчи команды были перенесены.

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