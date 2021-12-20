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Капитан «Буде-Глимта» перешел в «Ланс»

20:57
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Полузащитник и капитан «Буде-Глимта» Патрик Берг перешел в «Ланс», сообщает пресс-служба французского клуба в Twitter.

Ранее появлялась информация, что 24-летний норвежец подпишет контракт до конца июня 2026 года.

Берг — воспитанник «Буде-Глимта», на его счету 8 голов и 9 результативных передач в 41 матче за команду в нынешнем сезоне.

Напомним, что за «Буде-Глимт» выступает российский вратарь Никита Хайкин.

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Иван Шитик все материалы автора

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