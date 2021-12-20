Леонардо о травме Рамоса: «Не ожидали, что «ПСЖ» останется без него на 4-5 месяцев. Было напряжение»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о травме защитника Серхио Рамоса.

«Мы не ожидали, что останемся без Рамоса на четыре-пять месяцев. Мы знали, что у него были травмы в прошлом сезоне, с которыми нам придется разбираться, но это правда, что кое-что стало сюрпризом.

Было некоторое напряжение, но мы делали все как можно лучше, но затем случился откат в восстановлении. Но теперь Рамос на верном пути. Очень важно, чтобы он был с нами во второй половине сезона«, — сказал Леонардо в интервью Europe 1.

Серхио Рамос перешел в «ПСЖ» из мадридского «Реала» летом 2021 года в статусе свободного агента. За парижан испанский защитник провел только одну игру, проведя все 90 минут гоствевого матча против «Сент-Этьена» (3:1).