«Ланс» подписал контракт с норвежцем Патриком Бергом
22:51
«Ланс» объявил о подписании контракта с полузащитником Патриком Бергом.
24-летний футболист перейдет во французский клуб из норвежского «Буде-Глимта» 1 января 2022 года.
Контракт Берга с «Лансом» рассчитан до конца лета 2026 года. Он будет выступать под шестым номером.
В прошлом сезоне полузащитник был признан лучшим игроком норвежского высшего дивизиона.
Берг в 2021 году сыграл за «Буде-Глимт» сыграл 41 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал девять результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.rclens.fr/fr/news/contrat-arrivee-rclens-patrick-berg-20211220
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