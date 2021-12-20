«Ланс» подписал контракт с норвежцем Патриком Бергом

«Ланс» объявил о подписании контракта с полузащитником Патриком Бергом.

24-летний футболист перейдет во французский клуб из норвежского «Буде-Глимта» 1 января 2022 года.

Контракт Берга с «Лансом» рассчитан до конца лета 2026 года. Он будет выступать под шестым номером.

В прошлом сезоне полузащитник был признан лучшим игроком норвежского высшего дивизиона.

Берг в 2021 году сыграл за «Буде-Глимт» сыграл 41 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал девять результативных передач.