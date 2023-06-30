Из-за задержания Гальтье могут отложить назначение Энрике в «ПСЖ»

«ПСЖ» может отложить назначение испанского тренера Луиса Энрике из-за задержания нынешнего наставника парижан Кристофа Гальтье, сообщает RMC Sport.

По данным источника, француза арестовали по обвинению в рассовой дискриминации.

Отмечается, что в руководстве «ПСЖ» были удивлены ситуацией вокруг Гальтье. Клуб все еще не расторг с ним контракт, поэтому потенциальное назначение Энрике временно под вопросом.

Гальтье возглавляет «ПСЖ» с лета прошлого года. Ранее сообщалось, что он покинет команду по итогам сезона-2022/23.