«Труа» объявил об уходе Адиля Рами
«Труа» официально объявил об уходе из клуба защитника Адиля Рами.
37-летний футболист покидает клуб в связи с истечением контракта, который был рассчитан до 30 июня 2023 года.
Француз выступал за «Труа» на протяжении двух сезонов. На его счету 39 матчей, 3 гола и 1 результативная передача.
Напомним, в феврале 2020 года Рами стал игроком «Сочи», но так и не провел за клуб ни одного матча. В мае российский клуб расторг контракт с защитником.
Ранее чемпион мира-2018 выступал за «Боавишту», «Фенербахче», «Марсель», «Севилью», «Милан», «Валенсию» и «Лилль».
Источник: ФК Труа
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