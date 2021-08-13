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Серхио Рамос должен восстановиться после травмы к середине сентября

16:15
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос продожает восстанавливаться после травмы. Его появление на поле ожидается после перерыва на матчи сборных — то есть примерно в середине сентября, информирует сайт парижского клуба.

Рамос официально стал игроком «ПСЖ» 8 июля. Контракт с 35-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, летом у Серхио Рамоса завершился контракт с «Реалом». После 16 лет в Мадриде он перебрался в «ПСЖ» на правах свободного агента.

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Иван Шитик все материалы автора

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