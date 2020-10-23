Источник: Тухель недоволен Леонардо из-за несостоявшихся трансферов Суареса и Рюдигера
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель остался недоволен отказом спортивного директора Леонардо подписывать нападающего Луиса Суареса и защитника Антонио Рюдигера, сообщает ESPN.
Главный тренер парижан попросил подписать обоих футболистов, но функционер наложил запрет на эти переходы.
Луис Суарес, в итоге, оказался в «Атлетико», а Антонио Рюдигер продолжает защищать цвета «Челси».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.