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Источник: Тухель недоволен Леонардо из-за несостоявшихся трансферов Суареса и Рюдигера

23:16
Томас Тухель. Фото AFP
Томас Тухель. Фото AFP
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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель остался недоволен отказом спортивного директора Леонардо подписывать нападающего Луиса Суареса и защитника Антонио Рюдигера, сообщает ESPN.

Главный тренер парижан попросил подписать обоих футболистов, но функционер наложил запрет на эти переходы.

Луис Суарес, в итоге, оказался в «Атлетико», а Антонио Рюдигер продолжает защищать цвета «Челси».

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