Источник: «ПСЖ» больше не хочет вести дел с «Челси» из-за срыва трансфера Зиеша

Руководство «ПСЖ» осталось крайне недовольно работой «Челси», в результате чего в последний момент сорвался переход в парижский клуб полузащитника Хакима Зиеша, пишет журналист Sky Sport Каве Солэкол.

Парижский клуб не намерен в будущем вести дела с английской командой.

Ожидалось, что Зиеш завершит переход в ПСЖ в последний день трансферного окна. Но «Челси» предоставил неправильные документы, и трансфер не был завершен вовремя. Во Франции даже появились сообщения о том, что «синие» трижды отправляли неправильные документы в Париж.

Контракт 29-летнего марокканца с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Зиеш сыграл 15 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.