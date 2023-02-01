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Сегодня, 18:54

Нападающий сборной Алжира Слимани стал игроком «Андерлехта»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Ислам Слимани перешел из клуба лиги 1 «Брест» в «Андерлехт», сообщает официальный сайт бельгийской команды.

Трансфер был осуществлен по договору аренды до окончания текущего сезона.

За свою карьеру 34-летний нападающий также выступал за «Спортинг», «Лестеер», «Монако», «Фенербахче» и «Лион». На клубном уровне он забил более 130 голов.

Также в составе сборной Алжира Слимани забил 42 мяча в 89 матчах.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

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ФК Андерлехт
ФК Брест
0
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Лига 1: «Монако» — «Осер», «Монпелье» — «ПСЖ» и другие матчи 21-го тура
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 20 15 3 2 49-15 48
2
 Ланс 20 13 6 1 33-14 45
3
 Марсель 20 13 4 3 40-17 43
4
 Монако 20 11 5 4 43-27 38
5
 Ренн 20 11 4 5 37-22 37
6
 Лорьян 20 10 5 5 33-30 35
7
 Лилль 20 10 4 6 35-26 34
8
 Клермон Фут 20 8 5 7 24-27 29
9
 Лион 20 8 4 8 30-23 28
10
 Ницца 20 7 7 6 23-20 28
11
 Тулуза 20 7 5 8 31-35 26
12
 Реймс 20 5 11 4 22-24 26
13
 Нант 20 4 10 6 21-24 22
14
 Монпелье 20 6 2 12 30-40 20
15
 Труа 20 4 7 9 31-41 19
16
 Брест 20 4 6 10 23-34 18
17
 Аяччо 20 4 3 13 16-36 15
18
 Страсбур 20 2 9 9 25-36 15
19
 Осер 20 3 4 13 16-43 13
20
 Анже 20 2 2 16 17-45 8
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Анже – Аяччо
 - : -
1.02 21:00
Лилль – Клермон Фут
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Нант – Марсель
 - : -
1.02 21:00
Реймс – Лорьян
 - : -
1.02 21:00
Тулуза – Труа
 - : -
1.02 23:00
Ланс – Ницца
 - : -
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Лион – Брест
 - : -
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Монако – Осер
 - : -
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