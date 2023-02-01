Нападающий сборной Алжира Слимани стал игроком «Андерлехта»

Нападающий Ислам Слимани перешел из клуба лиги 1 «Брест» в «Андерлехт», сообщает официальный сайт бельгийской команды.

Трансфер был осуществлен по договору аренды до окончания текущего сезона.

За свою карьеру 34-летний нападающий также выступал за «Спортинг», «Лестеер», «Монако», «Фенербахче» и «Лион». На клубном уровне он забил более 130 голов.

Также в составе сборной Алжира Слимани забил 42 мяча в 89 матчах.