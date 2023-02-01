Апелляция «ПСЖ» по трансферу Зиеша отклонена
«ПСЖ» не сможет арендовать у «Челси» полузащитника Хакима Зиеша. Французская федерация футбола отклонила апелляцию парижан по трансферу марокканца, сообщает журналист Адриен Гренье.
Клубы не смогли вовремя отправить необходимые документы на регистрацию. По данным L'Equipe, руководство «Челси» трижды прислало неверные документы, и это привело к тому, что сделку не успели закрыть до дедлайна.
Контракт 29-летнего марокканца с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
В этом сезоне Зиеш сыграл 15 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|20
|15
|3
|2
|49-15
|48
|
2
|Ланс
|20
|13
|6
|1
|33-14
|45
|
3
|Марсель
|20
|13
|4
|3
|40-17
|43
|
4
|Монако
|20
|11
|5
|4
|43-27
|38
|
5
|Ренн
|20
|11
|4
|5
|37-22
|37
|
6
|Лорьян
|20
|10
|5
|5
|33-30
|35
|
7
|Лилль
|20
|10
|4
|6
|35-26
|34
|
8
|Клермон Фут
|20
|8
|5
|7
|24-27
|29
|
9
|Лион
|20
|8
|4
|8
|30-23
|28
|
10
|Ницца
|20
|7
|7
|6
|23-20
|28
|
11
|Тулуза
|20
|7
|5
|8
|31-35
|26
|
12
|Реймс
|20
|5
|11
|4
|22-24
|26
|
13
|Нант
|20
|4
|10
|6
|21-24
|22
|
14
|Монпелье
|20
|6
|2
|12
|30-40
|20
|
15
|Труа
|20
|4
|7
|9
|31-41
|19
|
16
|Брест
|20
|4
|6
|10
|23-34
|18
|
17
|Аяччо
|20
|4
|3
|13
|16-36
|15
|
18
|Страсбур
|20
|2
|9
|9
|25-36
|15
|
19
|Осер
|20
|3
|4
|13
|16-43
|13
|
20
|Анже
|20
|2
|2
|16
|17-45
|8
|1.02
|21:00
|
Анже – Аяччо
|- : -
|1.02
|21:00
|
Лилль – Клермон Фут
|- : -
|1.02
|21:00
|
Нант – Марсель
|- : -
|1.02
|21:00
|
Реймс – Лорьян
|- : -
|1.02
|21:00
|
Тулуза – Труа
|- : -
|1.02
|23:00
|
Ланс – Ницца
|- : -
|1.02
|23:00
|
Лион – Брест
|- : -
|1.02
|23:00
|
Монако – Осер
|- : -
|1.02
|23:00
|
Монпелье – ПСЖ
|- : -
|1.02
|23:00
|
Ренн – Страсбур
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Терем Моффи
Ницца
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|12
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|15
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|17
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|14
|1
|2