Источник: Неймар пока не собирается уходить из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар может серьезно подумать об уходе из клуба, если его поставят перед фактом, что не рассчитывают на него в команде. Однако пока руководство «ПСЖ» сохраняет веру в игрока, сообщает журналист Фабрис Хоукинс.

В мае 2022-го в «ПСЖ» подтверждали слухи о том, что готовы продать Неймара, если им поступит интересное предложение.

Недавно Неймар сильно поругался с советником «ПСЖ» по футбольным вопросам Луишем Кампушем.

Напомним, что Неймар в этом году получил награду Samba Gold, ежегодно присуждаемую лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе.

В этом сезоне от провел за «ПСЖ» 27 матчей, забил 17 голов и сделал 16 результативных передач.

Его действующее соглашение рассчитано до 2025 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 75 миллионов евро.