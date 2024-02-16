Источник: Мбаппе заключит контракт с «Реалом» на 5-6 лет

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» на срок от пяти до шести лет, заявил испанский журналист Хосеп Педрероль в эфире телепередачи El Chiringuito TV.

По информации источника, футболист при заключении контракта получит бонус менее 50 миллионов евро. Также отмечается, что Мбаппе не будет зарабатывать в мадридском клубе больше, чем Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор.

15 февраля авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе уведомил президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи об уходе из команды по истечении срока действия контракта. Издание L'Equipe утверждает, что футболист также предупредил «Реал» о переходе в мадридский клуб летом 2024 года.

25-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 31 гол и сделал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах.