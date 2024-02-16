«ПСЖ» может подписать Осимхена на место Мбаппе

«ПСЖ» определился с основными претендентами на место нападающего Килиана Мбаппе, который может покинуть французский клуб, сообщает The Athletic.

По информации источника, приоритетным вариантом является форвард «Наполи» Виктор Осимхен. Также в шорт-лист французского клуба входят Маркус Рашфорд из «Манчестер Юнайдет» и Рафаэл Леау из «Милана».

15 февраля авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе уведомил президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи об уходе из команды по истечении срока действия контракта. Издание L'Equipe утверждает, что футболист также предупредил «Реал» о переходе в мадридский клуб летом 2024 года.

25-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 31 гол и сделал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах.