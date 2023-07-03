«Лион» официально предложил «Челси» 25 миллионов евро за Пулишича
«Лион» вмешался в переговоры «Милана» и «Челси» по переходу полузащитника Кристиана Пулишича.
По данным The Athletic, французский клуб сделал официальное предложение за 24-летнего американца в размере 25 миллионов евро и процента от возможной продажи игрока. Отмечается, что такие условия полностью устраивают лондонцев.
Ранее сообщалось, что «Милан» предложил за игрока 14 миллионов евро и уже достиг с Пулишичем соглашения о личном контракте.
24-летний игрок выступает за «Челси» с января 2019 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2024 года.
В минувшем сезоне чемпионата Англии Пулишич провел 24 матча, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.
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