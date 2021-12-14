«Сент-Этьен» и Пюэль договорился об условиях расторжения контракта
17:33
«Сент-Этьен» 14 декабря на официальном сайте сообщил, что клуб достиг договоренности о расторжении контракта с уже бывшим главным тренером Клодом Пюэлем.
Ранее специалист был отправлен в отставку, но теперь стороны окончательно прекратили сотрудничество и расторгли контракт.
60-летний Пюэль возглавил команду в октябре 2019 года. В сезоне-2019/20 он вывел «Сент-Этьен» в финал Кубка Франции, где проиграл «ПСЖ» (0:1).
Сейчас команда занимает последнее место в турнирной таблице лиги 1.
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