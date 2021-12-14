«Сент-Этьен» и Пюэль договорился об условиях расторжения контракта

«Сент-Этьен» 14 декабря на официальном сайте сообщил, что клуб достиг договоренности о расторжении контракта с уже бывшим главным тренером Клодом Пюэлем.

L'#ASSE et Monsieur Claude Puel ont d?cid? d'un commun accord de mettre un terme ? la mission de Manager g?n?ral et d'entra?neur de l'?quipe premi?re occup?e par ce dernier depuis le 4 octobre 2019. — AS Saint-?tienne (@ASSEofficiel) December 14, 2021

Ранее специалист был отправлен в отставку, но теперь стороны окончательно прекратили сотрудничество и расторгли контракт.

60-летний Пюэль возглавил команду в октябре 2019 года. В сезоне-2019/20 он вывел «Сент-Этьен» в финал Кубка Франции, где проиграл «ПСЖ» (0:1).

Сейчас команда занимает последнее место в турнирной таблице лиги 1.