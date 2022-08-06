Икарди пропустит стартовый матч «ПСЖ» в чемпионате Франции

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди не попал в заявку на матч 1-го тура чемпионата Франции против «Клермона», сообщает официальный сайт парижан.

По данным журналиста Адриена Гренье, аргентинец пропустит первую игру сезона по семейным обстоятельствам.

Ранее прошел слух, что Ванда Нара, жена форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, намерена развестись с футболистом.

В минувшем сезоне Икарди забил 5 мячей в 30 матчах за «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.