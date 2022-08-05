Источник: Ванда Нара будет разводиться с Мауро Икарди

Ванда Нара, жена форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, намерена развестись с футболистом, сообщает Nation World News.

На днях в сети появилось аудиосообщение, которое жена футболиста отправила прислуге.

«Что ж, Кармен, я приехала в Аргентину, потому что развожусь с Мауро. Я это организовываю. Останусь тут еще на несколько дней.

Готовлюсь к разводу, потому что больше не могу. Я попросила о разводе», — сказал, предположительно, Ванда в сообщении.

Ведущая передачи Los Angeles de la manana, где прокрутили это сообщение, заявила о его подлинности.

Нара стала встречаться с Мауро после того, как ушла от другого футболиста — Макси Лопеса, от которого у нее трое сыновей. Нара и Икарди женаты с 2014 года, у них две дочери.