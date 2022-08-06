Экс-игрок «Реала» Вальдано восхитился игрой Месси на разных позициях
Экс-футболист «Реала» Хорхе Вальдано рассказал, что думает о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.
«Месси родился гением. Он прекрасно знает, как играть в футбол. Сначала он выступал в роли девятки, а потом принял на себя роль диспетчера в атаке. Где бы его не поставили, он будет приносить пользу. Лионель великолепен во всем», — цитирует Вальдано Tyc Sports.
Он также рассказал, что в «ПСЖ» аргентинец играет большую роль.
Месси играл в составе «Барселоны» с 2005 по 2021 год. После чего перешел в «ПСЖ», подписав контракт на два года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
|
Лион – Аяччо
|2 : 1
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Тете
Лион
|1
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|1
|
|
Тома Мангани
Аяччо
|1
|П
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Антони Лопеш
Лион
|1
|1
|0
|
|
Ромен Амума
Аяччо
|1
|0
|0
|
|
Седрик Авинель
Аяччо
|1
|0
|1
Новости