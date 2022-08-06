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Сегодня, 08:42

Экс-игрок «Реала» Вальдано восхитился игрой Месси на разных позициях

Виктория Кравченко
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Экс-футболист «Реала» Хорхе Вальдано рассказал, что думает о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Месси родился гением. Он прекрасно знает, как играть в футбол. Сначала он выступал в роли девятки, а потом принял на себя роль диспетчера в атаке. Где бы его не поставили, он будет приносить пользу. Лионель великолепен во всем», — цитирует Вальдано Tyc Sports.

Он также рассказал, что в «ПСЖ» аргентинец играет большую роль.

Месси играл в составе «Барселоны» с 2005 по 2021 год. После чего перешел в «ПСЖ», подписав контракт на два года.

Лионель Месси
Хорхе Вальдано
ФК Барселона
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