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Сегодня, 19:46

Икарди опроверг слухи разводе с женой

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди резко отреагировал на слухи о том, его жена, Ванда Нара, хочет подать на развод.

«У меня нет личных проблем. Я не потерплю некомпетентных и злонамеренных людей, пытающихся очернить меня», — написал Икарди в социальных сетях.

Аргентинец пропустил матч первого тура чемпионата Франции против «Клермона» (5:0) «по семейным обстоятельствам».

Ранее прошел слух, что Ванда Нара, жена форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, намерена развестись с футболистом.

Мауро Икарди
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 Монпелье 1 1 0 0 3-2 3
2
 Лион 1 1 0 0 2-1 3
3
 ПСЖ 1 1 0 0 5-0 3
4
 Лорьян 1 1 0 0 1-0 3
5
 Монако 1 1 0 0 2-1 3
6
 Ланс 1 1 0 0 3-2 3
7
 Лилль 1 1 0 0 4-1 3
8
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
9
 Тулуза 1 0 1 0 1-1 1
10
 Анже 1 0 1 0 0-0 1
11
 Нант 1 0 1 0 0-0 1
12
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
13
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
14
 Осер 1 0 0 1 1-4 0
15
 Клермон Фут 1 0 0 1 0-5 0
16
 Аяччо 1 0 0 1 1-2 0
17
 Труа 1 0 0 1 2-3 0
18
 Ренн 1 0 0 1 0-1 0
19
 Брест 1 0 0 1 2-3 0
20
 Страсбур 1 0 0 1 1-2 0
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5.08 22:00
Лион – Аяччо
 2 : 1
6.08 18:00
Страсбур – Монако
 1 : 2
6.08 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 0 : 5
7.08 14:00
Тулуза – Ницца
 1 : 1
7.08 16:00
Анже – Нант
 0 : 0
7.08 16:00
Ланс – Брест
 3 : 2
7.08 16:00
Лилль – Осер
 4 : 1
7.08 16:00
Монпелье – Труа
 3 : 2
7.08 18:05
Ренн – Лорьян
 0 : 1
7.08 21:45
Марсель – Реймс
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ЖК
Г
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 3
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 2
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 2
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 3
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 2
Жонатан Бамба

Жонатан Бамба

Лилль

 1
И К Ж
Антони Лопеш

Антони Лопеш

Лион

 1 1 0
Ромен Амума

Ромен Амума

Аяччо

 1 0 0
Седрик Авинель

Седрик Авинель

Аяччо

 1 0 1
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