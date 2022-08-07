Икарди опроверг слухи разводе с женой
Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди резко отреагировал на слухи о том, его жена, Ванда Нара, хочет подать на развод.
«У меня нет личных проблем. Я не потерплю некомпетентных и злонамеренных людей, пытающихся очернить меня», — написал Икарди в социальных сетях.
Аргентинец пропустил матч первого тура чемпионата Франции против «Клермона» (5:0) «по семейным обстоятельствам».
Ранее прошел слух, что Ванда Нара, жена форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, намерена развестись с футболистом.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монпелье
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
2
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
4
|Лорьян
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Монако
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
8
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Анже
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Осер
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
15
|Клермон Фут
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|
16
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Труа
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
18
|Ренн
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
19
|Брест
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
20
|Страсбур
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
|
Лион – Аяччо
|2 : 1
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|1 : 2
|6.08
|22:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|0 : 5
|7.08
|14:00
|
Тулуза – Ницца
|1 : 1
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|0 : 0
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|3 : 2
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|4 : 1
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|3 : 2
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|0 : 1
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|3
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|2
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|2
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|3
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|2
|
|
Жонатан Бамба
Лилль
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Антони Лопеш
Лион
|1
|1
|0
|
|
Ромен Амума
Аяччо
|1
|0
|0
|
|
Седрик Авинель
Аяччо
|1
|0
|1
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