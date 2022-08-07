Икарди опроверг слухи разводе с женой

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди резко отреагировал на слухи о том, его жена, Ванда Нара, хочет подать на развод.

«У меня нет личных проблем. Я не потерплю некомпетентных и злонамеренных людей, пытающихся очернить меня», — написал Икарди в социальных сетях.

Аргентинец пропустил матч первого тура чемпионата Франции против «Клермона» (5:0) «по семейным обстоятельствам».

Ранее прошел слух, что Ванда Нара, жена форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, намерена развестись с футболистом.