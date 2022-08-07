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Сегодня, 18:17

«ПСЖ» договорился с «Наполи» о переходе Руиса за 25 миллионов евро

Руслан Минаев
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«ПСЖ» близок к подписанию контракта с полузащитником Фабианом Руисом из «Наполи». Французский клуб заплатит около 25 миллионов евро плюс бонусы, сообщает Corriere dello Sport.

26-летний испанец, который ранее отказался продлевать контракт с «Наполи», не участвовал в последнем товарищеском матче клуба с «Эспаньолом».

В прошлом сезоне серии А Руис провел 31 матч, забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает испанского полузащитника в 55 миллионов евро. Контракт испанца истекает в июне 2023 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов 0
Динамо 1
2-й тайм

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Чемпионат Франции: «Страсбур» проиграл «Монако», «ПСЖ» разгромил «Клермон Фут» и другие матчи 1-го тура
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 1 1 0 0 5-0 3
2
 Лион 1 1 0 0 2-1 3
3
 Монпелье 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ланс 1 1 0 0 3-2 3
5
 Монако 1 1 0 0 2-1 3
6
 Лилль 1 1 0 0 4-1 3
7
 Тулуза 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
9
 Нант 1 0 1 0 0-0 1
10
 Анже 1 0 1 0 0-0 1
11
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
12
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
14
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 1 0 0 1 1-4 0
16
 Аяччо 1 0 0 1 1-2 0
17
 Клермон Фут 1 0 0 1 0-5 0
18
 Страсбур 1 0 0 1 1-2 0
19
 Труа 1 0 0 1 2-3 0
20
 Брест 1 0 0 1 2-3 0
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5.08 22:00
Лион – Аяччо
 2 : 1
6.08 18:00
Страсбур – Монако
 1 : 2
6.08 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 0 : 5
7.08 14:00
Тулуза – Ницца
 1 : 1
7.08 16:00
Анже – Нант
 0 : 0
7.08 16:00
Ланс – Брест
 3 : 2
7.08 16:00
Лилль – Осер
 4 : 1
7.08 16:00
Монпелье – Труа
 3 : 2
7.08 18:05
Ренн – Лорьян
 - : -
7.08 21:45
Марсель – Реймс
 - : -
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Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 2
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 2
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Неймар

Неймар

ПСЖ

 3
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 2
Жонатан Бамба

Жонатан Бамба

Лилль

 1
И К Ж
Антони Лопеш

Антони Лопеш

Лион

 1 1 0
Ромен Амума

Ромен Амума

Аяччо

 1 0 0
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