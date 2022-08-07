«ПСЖ» договорился с «Наполи» о переходе Руиса за 25 миллионов евро

«ПСЖ» близок к подписанию контракта с полузащитником Фабианом Руисом из «Наполи». Французский клуб заплатит около 25 миллионов евро плюс бонусы, сообщает Corriere dello Sport.

26-летний испанец, который ранее отказался продлевать контракт с «Наполи», не участвовал в последнем товарищеском матче клуба с «Эспаньолом».

В прошлом сезоне серии А Руис провел 31 матч, забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает испанского полузащитника в 55 миллионов евро. Контракт испанца истекает в июне 2023 года.