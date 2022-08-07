«ПСЖ» договорился с «Наполи» о переходе Руиса за 25 миллионов евро
«ПСЖ» близок к подписанию контракта с полузащитником Фабианом Руисом из «Наполи». Французский клуб заплатит около 25 миллионов евро плюс бонусы, сообщает Corriere dello Sport.
26-летний испанец, который ранее отказался продлевать контракт с «Наполи», не участвовал в последнем товарищеском матче клуба с «Эспаньолом».
В прошлом сезоне серии А Руис провел 31 матч, забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.
Портал Transfermarkt оценивает испанского полузащитника в 55 миллионов евро. Контракт испанца истекает в июне 2023 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Монпелье
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
4
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Монако
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
7
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Анже
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Осер
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
16
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Клермон Фут
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|
18
|Страсбур
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Труа
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
20
|Брест
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
Результаты / календарь
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31 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
|
Лион – Аяччо
|2 : 1
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|1 : 2
|6.08
|22:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|0 : 5
|7.08
|14:00
|
Тулуза – Ницца
|1 : 1
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|0 : 0
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|3 : 2
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|4 : 1
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|3 : 2
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|3
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|2
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|2
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|3
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|2
|
|
Жонатан Бамба
Лилль
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Антони Лопеш
Лион
|1
|1
|0
|
|
Ромен Амума
Аяччо
|1
|0
|0
|
|
Седрик Авинель
Аяччо
|1
|0
|1
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