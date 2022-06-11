Икарди этим летом не планирует переходить в «Ривер Плейт»

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди не планирует продолжать карьеру в «Ривер Плейт». Этим летом он не вернется в аргентину, пишет Фабрицио Романо.

По данным источника, футболист не вел ни с кем переговоры, так как хочет остаться в «ПСЖ».

В прошедшем сезоне Икарди провел за «ПСЖ» 30 матчей и забил 5 голов.

Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 28 миллионов евро.