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Сегодня, 10:14

Икарди этим летом не планирует переходить в «Ривер Плейт»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди не планирует продолжать карьеру в «Ривер Плейт». Этим летом он не вернется в аргентину, пишет Фабрицио Романо.

По данным источника, футболист не вел ни с кем переговоры, так как хочет остаться в «ПСЖ».

В прошедшем сезоне Икарди провел за «ПСЖ» 30 матчей и забил 5 голов.

Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 28 миллионов евро.

Мауро Икарди
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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