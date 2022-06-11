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Советник Зидана: «Мы не связывались напрямую с владельцем «ПСЖ»

Советник Зидана опроверг информацию о назначении тренера в «ПСЖ»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Советник бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана Ален Мильяччо прокомментировал информацию о его назначении в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что 49-летний француз возглавит парижский клуб после увольнения Маурисио Почеттино.

«Все эти слухи безосновательны, — приводит слова Мильяччо L'Equipe. — На сегодняшний день я единственный человек, которому разрешено представлять и консультировать Зидана. Мы не связывались напрямую с владельцем «ПСЖ». Я даже не уверен, что эмир Катара реально заинтересован в назначении Зинедина. Я также сильно сомневаюсь, что Его Величество, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, имеет привычку обращаться к социальным сетям или СМИ, чтобы решать свои дела и принимать важные решения, касающиеся будущего парижского клуба».

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. Под руководством тренера мадридский клуб выиграл 11 трофеев, в том числе три раза подряд Лигу чемпионов.

В прошедшем сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, набрав 86 очков в 38 матчах.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Alain-migliaccio-conseiller-historique-de-zinedine-zidane-dement-tout-contact-avec-le-psg/1337912
Зинедин Зидан
Маурисио Почеттино
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 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
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 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
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