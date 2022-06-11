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Сегодня, 13:49

В «ПСЖ» сообщили Почеттино, что он больше не будет тренировать команду

Карен Саркисян
Корреспондент
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Руководство «ПСЖ» сообщило Маурисио Почеттино, что он больше не будет тренировать команду, сообщает RMC Sport.

Ранее сообщалось, что 50-летнего аргентинца в парижском клубе сменит бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. Тренер выиграл с парижанами чемпионат, кубок и суперкубок Франции.

Напомним, что летом он продлил контракт с клубом до 2023 года.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/mercato-en-direct-les-infos-et-rumeurs-du-9-juin-2022_LN-202206090089.html#article_115039
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Маурисио Почеттино
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 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
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 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
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 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
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 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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