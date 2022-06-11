В «ПСЖ» сообщили Почеттино, что он больше не будет тренировать команду

Руководство «ПСЖ» сообщило Маурисио Почеттино, что он больше не будет тренировать команду, сообщает RMC Sport.

Ранее сообщалось, что 50-летнего аргентинца в парижском клубе сменит бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. Тренер выиграл с парижанами чемпионат, кубок и суперкубок Франции.

Напомним, что летом он продлил контракт с клубом до 2023 года.