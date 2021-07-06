Игроку «Лорьяна» плеснули в лицо кислотой. Футболист попал в больницу с ожогами глаз

Нападающему французского «Лорьяна» Йоану Висса плеснули в лицо «жгучей жидкостью». Игрок в срочном порядке был доставлен в больницу, сообщает L`Equipe.

Висса перенес операцию на глазу. Его окружение утверждает, что все прошло успешно. Пока не ясны только долгосрочные последствия его травм. Сейчас Висса находится в стабильном состоянии.

По подозрению в нападении задержана 32-летняя женщина. Прокурор суда Лорьяна Стефан Келленберг держит расследование на контроле.

В минувшем сезоне форвард провел за свой клуб 40 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал пять результативных передач.

По предварительной версии, женщина пришла в дом к 24-летнему конголезскому нападающему, облила того кислотой и скрылась с места преступления.

Оказалось, что за несколько часов до нападения та же самая женщина попросила у Йоана автограф — якобы, для сына. А в полночь она явилась в дом к игроку и брызнула ему кислотой в лицо.

Преступницу задержали только через сутки — ей оказалась 32-летняя женщина из города Ванн. После атаки на Йоана она напала еще на двух людей, которых госпитализировали с серьезными повреждениями.