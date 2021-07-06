Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«ПСЖ» провел переговоры с представителями Погба

12:26
Поль Погба. Фото AFP
Поль Погба. Фото AFP
Теги:

Полузащитник Поль Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед». 28-летний хавбек все больше склоняется к варианту с переходом в «ПСЖ».

Парижский клуб начал переговоры с представителями французского полузащитника.

На чемпионате Европы-2021 Погба провел четыре матча. Полузащитник забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Сборная Франции прекратила борьбу за титул на стадии 1/8 финала.

Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Контракт 28-летнего игрока с манкунианцами истекает летом 2022-го.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Италия — Испания: прогноз Александра Мостового на матч полуфинала Евро-2020
Не отпускал без секса: девушка заявила, что ее изнасиловал знакомый
Движение остановлено на участке трассы Джубга–Сочи у села Лермонтово
Видео: О чем мечтала юная дочь Абравитовой перед смертью
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд