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Игроки «Ренна» и «Страсбура» почтили память Марадоны перед матчем

02:13
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Матч 12-го тура чемпионата Франции между «Ренном» и «Страсбуром» начался с церемонии в память о Диего Марадоне. Игроки обеих команд, а также судьи выстроились в центре поля, изобразив букву «M».

Легендарный футболист Диего Марадона умер на этой неделе. Ему было 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира и серебряным призером ЧМ-1990.

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