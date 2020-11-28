Игроки «Ренна» и «Страсбура» почтили память Марадоны перед матчем
Матч 12-го тура чемпионата Франции между «Ренном» и «Страсбуром» начался с церемонии в память о Диего Марадоне. Игроки обеих команд, а также судьи выстроились в центре поля, изобразив букву «M».
Легендарный футболист Диего Марадона умер на этой неделе. Ему было 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира и серебряным призером ЧМ-1990.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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